Nomination : Yogosha nomme Fanny Forgeau comme Directrice Générale

Promotion interne chez Yogosha. Le spécialiste du Bug Bounty nomme sa directrice des opérations, depuis janvier 2018, Fanny Forgeau, au poste de Directrice Générale.

» Au poste de Directrice Générale Fanny Forgeau viendra coordonner l’ensemble des équipes, identifier les nouvelles opportunités de marché et définir les stratégies de développement en France et à l’international. » explique un communiqué.

En janvier dernier, Yogosha avait levé 2 millions € pour étendre son offre aux pays de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) où elle a amorcé la signature de ses premiers contrats.

Yogosha affirme compter sur une base de 500 hackers éthiques pour mener ses missions de bug bounty. « Cette pratique agile de la sécurité a pleinement démontré son efficacité auprès de ses clients, parmi lesquels, Bouygues Telecom, BNP Paribas, Cdiscount, Galeries Lafayette, L’Oréal ou encore Swiss Life et Veolia. » indique la start-up.

« Je suis fière de nos avancées et de la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. Cette confiance est clé pour valider la pertinence de notre approche quant au développement de la plateforme Yogosha et les nouvelles orientations que nous mettons en place. » indique Fanny Forgeau.

