NortonLifeLock et McAfee bientôt sous le même toit ?

NortonLifeLock et McAfee ne feront-ils bientôt plus qu’un ? L’hypothèse est évoquée… parmi d’autres.

Il serait plus précisément question de « combiner » les deux activités à travers lesquelles l’un et l’autre éditeur visent le grand public.

Côté McAfee, il ne s’agit que d’une partie du business.

C’est, en revanche, tout ce qu’il reste à NortonLifeLock*, issu de la vente des activités B2B de Symantec à Broadcom.

L’éventuelle annonce d’un deal n’interviendrait pas avant le 1er trimestre 2020.

En toile de fond, l’assemblée générale annuelle de NortonLifeLock, fixée au 19 décembre. À cette occasion, la moitié du board (6 sièges sur 12) serait renouvelée. Le nouveau CEO Vincent Pilette y fera vraisemblablement son entrée.

L’implication d’investisseurs externes n’est pas à exclure. On parle notamment d’une possible alliance entre les fonds Permia et Advent International.

En l’état, le fonds The Vanguard Group est le principal actionnaire de NortonLifeLock. Il détient un peu plus de 10 % du capital, contre environ 8,3 % pour T. Rowe Price Associates et 7,7 % pour Capital Research & Management.

Chez McAfee, le capital est moins dilué. Au dernier pointage, le fonds texan TPG est actionnaire majoritaire, dans le cadre d’une coentreprise avec Intel. Des discussions auraient eu lieu – elles seraient peut-être toujours en cours – pour céder le contrôle à un autre fonds américain : Thoma Bravo (qui, entre-temps, a acquis Sophos).

* Le nom est issu de l’antivirus Norton et des solutions de protection des identités LifeLock.

Logos © NortonLifeLock & McAfee