NortonLifeLock : le nouveau visage de Symantec sans activité B2B

Pendant près de quarante ans, on l’aura connu sous le nom de Symantec. Mais désormais, il faut dire NortonLifeLock.

L’éditeur américain a cédé sa marque historique à Broadcom dans le cadre d’une opération de plus grande envergure : la vente de ses activités B2B au fabricant de semi-conducteurs.

Annoncé en août dernier, ce deal à 10,7 milliards de dollars vient d’être finalisé.

La structure de Broadcom évolue en conséquence, avec la création d’une division Symantec Enterprise.

Le groupe se donne un an pour faire la transition. Il escompte des synergies de coûts de plus d’un milliard de dollars, entre autres grâce à une réorganisation des forces de vente.

Les logiciels devraient représenter près d’un tiers du chiffre d’affaires du nouvel ensemble (les semi-conducteurs en constituant le reste). L’apport annuel de Symantec Enterprise est estimé à environ 2 milliards de dollars, sur un marché mondial évalué à 161 milliards.

NortonLifeLock tire son nom des deux gammes de produits qui restent à son catalogue. En l’occurrence, l’antivirus Norton et les solutions de protection des identités LifeLock.

L’entreprise cote désormais sous le symbole NLOK.

Photo d’illustration © Gil C – Shutterstock.com

