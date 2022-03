Vers un nouveau Privacy Shield : un accord de principe et des questions

Jamais deux sans trois ? La question peut se poser à l’heure où se profile une nouvelle décision d’adéquation entre l’UE et les États-Unis. Ursula von der Leyen – présidente de la Commission européenne – et Joe Biden ont effectivement annoncé un accord de principe entre les deux blocs.

Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows.

It will enable predictable and trustworthy 🇪🇺🇺🇸 data flows, balancing security, the right to privacy and data protection.

This is another step in strengthening our partnership. pic.twitter.com/7Y0wslR7Go

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022