Novayre : une brique RPA native sur le cloud Appian

Automation Anywhere, Blue Prism, UIPath… Que vont devenir les partenariats qu’Appian a noués avec les fournisseurs de RPA ?

La question se pose à l’heure où l’entreprise américaine annonce avoir mis la main sur Novayre Solutions.

Cette société espagnole fournit du conseil technologique et des services d’intégration. Elle a aussi développé des logiciels, dont la plate-forme de RPA Jidoka.

L’acquisition va permettre à Appian d’étendre les capacités d’automatisation de sa plate-forme low code, en complément au BPM (gestion de processus), à l’IA et à la gestion de cas.

L’offre qui en résultera va faire l’objet d’un programme bêta (un formulaire d’inscription est disponible). La RPA sera intégrée nativement sur le cloud Appian, avec un IDE Java et des API pour exploiter plusieurs fonctions cognitives de Google Cloud. En l’occurrence :

Quant à ses partenariats, Appian affirme qu’il « continuera à travailler avec les principaux fournisseurs de RPA et à les intégrer ».

