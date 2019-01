NRF 2019 : Salesforce ajoute la recherche visuelle à Commerce Cloud

Salesforce dope sa plateforme de e-commerce avec plusieurs fonctionnalités, dont la recherche visuelle et un outil de gestion de stock en temps réel.

A l’occasion du grand salon Retail’s Big Show qui vient de s’achever à New-York (Etats-Unis), Salesforce a annoncé l’introduction de plusieurs fonctionnalités à sa plateforme de commerce en ligne Commerce Cloud.

Tout d’abord, une fonction de recherche produits par images nommée Einstein Visual Search. Les consommateurs pourront effectuer une requête sur la base de photos ou de captures d’écran depuis leur téléphone portable et obtenir le même produit ou une alternative la plus approchante.

Cloud Commerce va également intégrer l’API de recommandations Einstein qui pourra s’interfaçer avec différentes sources par lesquelles le client entre en contact avec une marque (réseaux sociaux, applications mobiles…) afin de fournir des suggestions plus pertinentes.

Gestion des stocks en temps réel

Autre nouvelle option importante, la gestion de stock en temps réel qui va permettre aux commerçants de proposer notamment la collecte des achats en magasin et de pouvoir gérer les pics de demande lors de ventes flash ou de vacances.

La recherche visuelle est actuellement en phase d’essai pilote et sera introduite au cours du deuxième semestre. L’API de recommandation est encore en version beta et sa disponibilité non précisée. L’outil de gestion de stock fera l’objet d’un programme pilote durant le premier semestre.