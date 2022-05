Tech Data et Google Cloud mobilisent leur écosystème français

Tech Data, une société TD Synnex, confirme l’ajout de Google Cloud au portefeuille de technologies qu’il propose aux revendeurs informatiques et infogéreurs en France.

Google Cloud fournit aux partenaires de distribution l’opportunité de proposer des offres regroupant des solutions cloud de bout en bout aux clients finaux et d’accélèrer leur transition vers l’infrastructure cloud. C’est en tout cas le point de vue d’Eric Buck, directeur en charge des partenaires commerciaux et de la distribution mondiale de l’hyperscaler. « Les partenaires jouent un rôle clé pour procurer aux entreprises mondiales une approche exhaustive et l’expertise approfondie des solutions Google Cloud », a expliqué le dirigeant.

TD Synnex, de son côté, fort de l’expérience acquise sur différents marchés (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France), se positionne en partenaire multicloud et hybride de référence mondiale. Né de la fusion de Synnex et de Tech Data, le distributeur à valeur ajoutée apporte aux revendeurs différentes ressources et capacités, dont des évaluations des risques (RRA) et/ou de migrations vers Google Cloud, pour constituer des offres multicloud solides.

Nuage informatique, terminaux et infrastructures

« L’ajout de produits et solutions Google Cloud améliore le stack cloud de TD Synnex et offre un meilleur accès aux capacités [du fournisseur] en matière d’intelligence artificielle, de machine learning, d’analyse de données, d’infrastructure, de collaboration, entre autres », a déclaré Reza Honarmand, VP Global Cloud HyperScalers chez TD Synnex.

Le grossiste apporte à l’écosystème davantage d’opportunités commerciales dans ce domaine. Il dit fournir aux revendeurs du secteur l’accompagnement et les services à valeur ajoutée nécessaires pour alimenter l’expérience et les offres cloud qui engagent les clients.

AWS et Microsoft sont également présents au catalogue Tech Data de solutions cloud.

Avec les offres cloud de Google, couplées aux terminaux et services d’infrastructure de la multinationale américaine, TD Synnex délivre aux partenaires l’opportunité de développer de nouvelles compétences et d’accélérer leur croissance et celle d’utilisateurs finaux.

En France, Tech Data et une équipe de Google en feront la démonstration lors du salon IT Partners des 15 et 16 juin 2022 à Disneyland Paris.

(crédit photo © Shutterstock)