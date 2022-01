Numérique et environnement : ces 7 start-up portées par Microsoft

Microsoft et ses partenaires soutiennent 7 jeunes pousses européennes, de Carbon Time à Space4Good, via le programme Environmental Start-up Accelerator.

Promu par Microsoft et son réseau, l’Environmental Start-up Accelerator est un programme de soutien technique et business de 6 mois. Il est destiné à de jeunes pousses technologiques européennes œuvrant pour la réduction et la compensation des émissions carbone.

La liste des entreprises sélectionnées a été dévoilée mercredi, deux mois après l’annonce de la création du programme d’accélération.

Les 7 start-up suivantes en bénéficient :

– Carbon Time (projet de maturation des technologies de séquestration de CO2)

– Granular (outils de gestion et de trading pour l’approvisionnement en électricité « verte »)

– Hydragonix (plateforme de performance opérationnelle pour producteurs d’hydrogène)

– Lizee (solutions de « recommerce » pour acteurs du retail)

– namR (données géolocalisées sur les bâtiments et les territoires)

– Nooco (logiciel en ligne de mesure d’impact environnemental des bâtiments)

– Space4Good (cartographie et analyse des écosystèmes)

Six de ces jeunes pousses sont françaises, une – Space4Good – est néerlandaise.

« Réduire l’empreinte carbone des organisations »

Le programme fournit un accès à différentes ressources : technologies, ateliers et sessions de formation, conseil, mentoring, accès à une communauté d’investisseurs…

Les jeunes pousses distinguées profitent ainsi de l’accompagnement de Microsoft et de partenaires de référence. Ces derniers sont : l’incubateur Station F, l’ESN Capgemini, les industriels Suez et Perfesco (filiale audit énergétique du groupe EDF), les fonds d’investissement Elaia, Citizen Capital et Time for the planet. Loamics (filiale data d’Energisme) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en font aussi partie.

Nous souhaitons la bienvenue à nos 7 start-ups vertes de demain 🏆 Découvrez sans plus attendre la suite du processus de l’accélérateur 👇 pic.twitter.com/SAscpYPDSS — Microsoft France (@microsoftfrance) January 12, 2022

A travers cette initiative, ils ambitionnent « de guider de jeunes entreprises européennes dans la réalisation de projets d’utilité publique pour la réduction de l’empreinte carbone des organisations », expliquait Corine de Bilbao, présidente de Microsoft France, en novembre.