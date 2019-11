Numérique : des métiers à fort écart de rémunération ?

Le métier d’architecte logiciel est-il si bien payé que l’affirme PageGroup dans sa dernière étude annuelle de rémunérations ?

Le cabinet annonce des salaires bruts de base entre 70 000 et 80 000 € par an pour les profils ayant de 2 à 5 ans d’expérience. Au-delà, la fourchette passe à 80 000 – 100 000 €.

La rémunération que communique Glassdoor est nettement inférieure : 52 572 € par an.

Le site d’emploi n’intègre pas l’ancienneté dans son estimation.

Il s’appuie sur des données a priori moins riches* que celles de PageGroup. Collectées, en l’occurrence, avant le 31 octobre 2019 pour des métiers ayant reçu « au moins 20 informations de salaire pour des employés basés en France ».

La tendance est similaire – bien que moins marquée – pour d’autres métiers. À commencer par le product owner, que le cabinet Robert Half classe comme « job en or » pour l’année 2020 aux côtés du chef de projet SIRH et de l’ingénieur système Linux.

À 47 424 € par an, la rémunération que communique Glassdoor est dans le bas de la fourchette qu’a déterminée PageGroup (voir ci-dessous).

Bas de fourchette également pour :

Il est plus délicat de faire la comparaison pour certains profils que PageGroup ne présente pas tout à fait comme tels :

* PageGroup se fonde sur des entretiens que 700 consultants ont effectués avec des candidats.

