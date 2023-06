Numeum : Véronique Torner prend les commandes

Né de la fusion de Syntec Numérique et Tech in France, Numeum a un nouveau pilote.

C’est Véronique Torner qui a été élue à la tête de l’organisation.

Membre de la Fédération Syntec, Numeum dit représenter 2 300 entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels, plateformes et sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT). Ces acteurs réalisent 85% du chiffre d’affaires total du secteur du numérique en France, et représentent 530 000 emplois.

Entrepreneure et membre du comex du groupe Smile, Véronique Torner est également à l’initiative du programme Planet Tech’Care. Ingénieure de formation, diplômée de CPE Lyon, la dirigeante a, par ailleurs, cofondé en 2006 la SSLL (société de services de logiciels libres), Alter Way (Groupe Smile), avec Philippe Montarges.

En 2021, la rédaction de Silicon l’avait sélectionnée pour le prix du Manager IT de l’année et lui avait consacré un portrait à lire ici.

Les priorités du mandat de Véronique Torner

Au sein du collectif, Véronique Torner se fixe trois axes prioritaires : les territoires, en capitalisant sur le maillage de ses 12 délégations locales, les compétences (formation, mise à niveau, reconversion) et la promotion d’actions en faveur d’un numérique « responsable ». Sans oublier d’éclairer et d’impacter les politiques publiques dans ces domaines.

« Nous sommes les professionnels du numérique en France et à ce titre, il s’agit de nous inscrire au cœur de la décision, qu’elle soit économique ou régalienne, à l’heure où le numérique transforme la société », a déclaré la dirigeante. « Il est de notre responsabilité d’en faire un levier économique, sociétal, social et environnemental, là où le changement doit être compris comme une opportunité et une chance de relever les défis à venir ».

En parallèle de cette nomination, le conseil d’administration de Numeum a été renouvelé.

Huit administrateurs ont été nommés le 7 juin dernier :

– Olivier Cazzulo (Netsystem)

– Xavier Côte de Soux (Capgemini)

– Virginie Fauvel (Harvest Groupe)

– Beatrice Kosowski (IBM France)

– Charles Mauclair (Groupe SII)

– Gilles Mezari (Saaswedo)

– Galliane Touze (Berger-Levrault)

– Antoine Wattinne (Cegid).