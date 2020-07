Nvidia acquiert ARM : un scénario en discussion ?

Nvidia, futur acquéreur d’Arm ? Ce scénario ne serait pas à exclure. Le premier aurait récemment eu des discussions avec le propriétaire du second. À savoir SoftBank.

Le conglomérat japonais avait mis la main sur Arm en 2016, pour 32 milliards de dollars. Il a depuis lors impulsé une stratégie de développement en vue d’une réintroduction en Bourse à moyen terme.

La dernière déclaration officielle à ce sujet remonte à près d’un an. Elle est signée du patron d’Arm, qui a évoqué l’horizon 2023. Depuis lors, on a prêté à SoftBank d’autres ambitions que l’IPO. En l’occurrence, une vente au moins partielle de sa participation dans l’entreprise britannique.

Apple aurait été sollicité dans ce cadre, sans suite néanmoins. Outre une potentielle incompatibilité de modèles économiques, l’aspect antitrust a pu faire reculer la firme de Cupertino. Arm s’est effectivement imposé comme une pierre angulaire de l’industrie des semi-conducteurs, de l’embarqué aux supercalculateurs.

Ses relations avec Nvidia se sont resserrées en fin d’année dernière avec l’annonce d’un partenariat dans l’univers du datacenter. Ampere, Cray, Fujitsu, HPE et Marvell accompagnent l’initiative, fondée sur un design de référence pour la conception de serveurs Arm avec GPU.

SoftBank lui-même a un temps été au capital de Nvidia*. La vente de tout ou partie d’Arm ferait suite à d’autres opérations destinées à contrer l’effet de la crise sanitaire. En particulier, la cession, pour plusieurs milliards de dollars, de parts détenues dans le groupe chinois Alibaba.

* Nvidia affiche aujourd’hui une capitalisation boursière d’environ 250 milliards de dollars. Elle a brièvement dépassé celle d’Intel début juillet. Le cours de son action a plus que doublé en un an.

