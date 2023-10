Nvidia et Foxconn s’associent pour créer des «Datacenters IA»

Nvidia a annoncé une collaboration avec Hon Hai Technology Group (plus communément connu sous le nom de Foxconn) pour « accélérer la révolution industrielle de l’IA » avec une nouvelle classe de datacenters qui utilisera des puces et des logiciels Nvidia et sera construite par Foxconn.

Foxconn « intégrera la technologie Nvidia pour développer une nouvelle classe des datacenters alimentant un large éventail d’applications, notamment la numérisation des flux de fabrication et d’inspection, le développement de plates-formes de véhicules électriques et robotiques alimentées par l’IA, et un nombre croissant de plateformes de robotique et de véhicules électriques. services d’IA générative basés sur le langage.»

L’accord a été annoncé lors de l’évènement Hon Hai Tech Day à Taipei par le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, et le Président-directeur général de Foxconn, Young Liu.

