Office 2024 ou Microsoft 365 ? Quelques clés pour choisir

Vers une nouvelle hausse de prix pour Office LTSC ? C’est effectivement prévu.

En fonction des éditions et des applications, il faudra débourser jusqu’à 10 % de plus pour acheter la prochaine version majeure. Microsoft compte l’ouvrir à l’expérimentation en avril, pour un lancement plus tard cette année.

Pas de hausse de prix prévue, en revanche, pour les versions grand public d’Office. Officiellement, elles ne sont pas encore ouvertes au test. Dans la pratique, il est possible de récupérer des builds expérimentaux. On y découvre, entre autres, une refonte de l’interface ruban et un élargissement des fonctionnalités collaboratives.

Quelles différences entre Office LTSC et Microsoft 365 ?

1 – Modèle économique

Pour Office LTSC, pas d’abonnement : on est sur un achat unique définitif, avec une licence par appareil. L’acquisition se fait dans le cadre du programme de licence en volume, pour au moins cinq ordinateurs (PC ou Mac).

Les versions « grand public » (Famille et étudiant, Famille et petite entreprise, Professionnel) peuvent s’acquérir à l’unité.

La licence Microsoft 365 est liée à un utilisateur. Elle couvre cinq appareils, dont des terminaux mobiles.

2 – Support

En LTSC comme en version grand public, Office 2024 bénéficiera de cinq ans de support standard (pas de support étendu). Soit la même durée qu’Office 2021 (pris en charge jusqu’en octobre 2026).

3 – Fonctionnalités

Comparée à Microsoft 365, la version actuelle d’Office ne propose pas, par exemple :

– Dictée dans Word

– Rédacteur dans PowerPoint

– Types de données dans Excel

– Suggestion de lieux d’événement et de salles dans Outlook

– Stockage en ligne

– Déploiement et mise à jour avec Intune

– Accès à Copilot

Avec Office 2024, Microsoft promet, dans Outlook, de nouvelles options de création de réunions et une recherche améliorée. Dans Excel, entre autres, des avancées sur les tableaux et les graphiques dynamiques.

4 – Installation

Office LTSC peut s’installer à partir du CDN Office. On peut aussi télécharger les fichiers d’installation et les héberger sur site.

La version Windows d’Office LTSC 2024 sera disponible en 32 et 64 bits. Elle prendra en charge Windows 10… mais pas sur les processeurs Arm (Windows 11 requis).

La version Mac ne sera disponible qu’en 64 bits. On pourra l’installer sur les trois versions de macOS les plus récentes.

5 – Mises à jour

Office LTSC peut recevoir des mises à jour de sécurité et de qualité (non distinctes) ; pas des mises à jour de fonctionnalités, au contraire de la version grand public.

Cette dernière nécessite une connexion Internet pour confirmer régulièrement la licence associée à l’appareil. Office LTSC n’a pas cette exigence, ce qui le prête aux environnements déconnectés.

Bien que conçu pour une exploitation en mode connecté, Microsoft 365 inclut une option dite d’« accès hors ligne étendu ». Elle permet à une machine de rester activée jusqu’à six mois sans connexion à Internet.

Sur Office LTSC, l’application Teams – non installée par défaut – a un statut particulier. Les utilisateurs peuvent être bloqués s’ils n’ont pas effectué de mise à jour pendant trois mois ou s’ils sont en retard de deux versions.

