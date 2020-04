Office 365 : quand les entreprises sous-exploitent les licences

Malgré l’engouement pour Microsoft Office 365, la gestion des licences par les entreprises n’est pas toujours aboutie, selon un rapport de CoreView.

Le fournisseur spécialisé a étudié* les pratiques de milliers d’entreprises qui utilisent sa plateforme de gestion SaaS (SMP) dans le monde. En moyenne, 44% des licences de Microsoft Office 365 sont « sous-utilisées ou surdimensionnées ».

« Les responsables informatiques achètent souvent des licences Office 365 par lots et n’alignent pas les exigences de leurs profils d’employés avec le pack de licence approprié », a indiqué CoreView dans son rapport.

Les entreprises peinent à gérer les licences inactives et non attribuées, en particulier.

Voici une répartition pour les trois principaux niveaux de licence de la suite de productivité dans le Cloud de Microsoft :

– Office 365 E1 : 37% des licences sont inactives et 39% ne sont pas attribuées.

– Office 365 E3 : 12% sont inactives et 42% ne sont pas attribuées.

– Office 365 E5 : 23% sont inactifs et 27% ne sont pas attribuées

Or, selon les estimations de la société italo-américaine, une entreprisepeut réduire en moyenne de 14% ses coûts totaux liés à Office 365 en découvrant et gérant mieux ses licences, soit en supprimant les licences qui ne servent pas, soit en les réaffectant.

* CoreView a analysé les données cocernant plus de cinq millions de travailleurs dans des entreprises qui utilisent activement sa plateforme (SMP).

