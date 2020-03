Office 365 : Microsoft active des leviers de résilience

Comment s’assurer qu’Office 365 tienne la charge dans le contexte actuel ? En réalisant des « ajustements temporaires » sur des fonctionnalités « non essentielles ».

Microsoft a choisi cette option et en a fait part aux administrateurs dans le centre de messages.

Ces ajustements sont au nombre de trois. Ils portent sur :

En toile de fond, des faiblesses recensées sur Teams.

La messagerie a connu plusieurs pannes en Europe entre le 16 et le 17 mars.

En début de semaine, Microsoft affirmait que son usage en Italie avait doublé d’une année sur l’autre. Usage favorisé par une offre d’accès gratuit à la version premium pendant 6 mois.

We investigated and resolved an issue with the Teams chat service that affected some of our users in the Europe region. We determined this to be a caching issue within a component of our infrastructure. More details will updated under the SI# TM206556.

