Office 365 : PowerPoint Designer suggère les iconographies

Avec PowerPoint Designer, Microsoft propose des suggestions pour les iconographies et des conseils pour améliorer un slideshow.

L’intelligence artificielle s’invite un peu plus dans Office 365 et notamment sur PowerPoint qui s’enrichit de l’outil PowerPoint Designer.

Issu du cloud, il permettait de faciliter l’ajout d’iconographie en proposant des suggestions. Dans cette évolution, les modèles facilitent l’intégration de la charte graphique de l’entreprise dans les présentations.

Cette fonction est disponible dès maintenant dans la version de test d’Office 365 Insider pour Windows 10 et Mac.

Devenez un pro des présentations design en seulement 3 clics avec l’aide au démarrage dans PowerPoint de votre abonnement #Office365. 😎https://t.co/m5BlMeC3xp pic.twitter.com/kvTiavu3nA — Office France (@OfficeFrance) 11 juin 2019





De même en fonction des mots clés identifiés dans une présentation, le logiciel va recommander l’utilisation d’icônes spécifiques, d’illustrations adéquates, et de fonds de couleur en rapport avec la thématique et l’ambiance des diapos.

PowerPoint Designer, seulement sur Office 365

A cela s’ajoute l’option « perspective » qui permet d’ajouter via Bing des références de valeurs pour permettre d’établir des comparaisons. Enfin, lorsque l’on souhaite répéter une présentation, un outil appelé « Presentator Coach » apporte des conseils au fil des diapos et édite un bilan à son issue. Cette nouvelle fonction arrivera un peu plus tard cet été.

Ces nouveautés sont exclusivement destinées à la version de PowerPoint liée à Office 365 et à PowerPoint en version Web.

Début mai, Office 365 s’était enrichi d’un autre outil de recommandation pour la sécurité : Security Policy Advisor. Ce nouveau service doit faciliter la création et la gestion de politiques de sécurité des utilisateurs par les responsables informatiques des entreprises.