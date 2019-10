Office 365 : Microsoft donne de la voix et du stylet

Pour utiliser les logiciels Office, il y a le clavier et la souris, mais pas que.

C’est le sens d’une série d’annonces que Microsoft a réalisées la semaine passée en parallèle du renouvellement de la gamme Surface*.

Ces annonces englobent principalement deux interfaces « alternatives » : la voix et le stylet.

Les nouveautés sur le premier volet concernent essentiellement Word pour Office 365.

Une fonction de transcription audio y sera intégrée début 2020 sur la version web. Arrivée prévue au printemps sur les applications mobiles et de bureau.

OneDrive sera mis à contribution pour stocker les fichiers ; le cloud Azure (à travers les Speech Services), pour les transcrire dans le volet latéral.

La tarification de l’outil reste à préciser, tout comme sa disponibilité, notamment linguistique.

Microsoft vise aussi l’échéance du printemps 2020 pour permettre l’intégration de données au stylet sur Excel, là aussi pour Office 365. Les applications de bureau et la version web en bénéficieront.

Voix et stylet se confondront au sein du service Ink Editor, pour permettre de répondre à des commentaires directement depuis le volet latéral. Première intégration prévue au printemps sur les applications Word de bureau.

Côté PowerPoint, Microsoft met l’accent sur la jonction avec les Surface Earbuds. Et plus précisément avec la surface tactile dont disposent ces oreillettes annoncées pour novembre. L’application de bureau sera la première à en bénéficier.

* Avec, entre autres, la Surface Pro 7 et la Surface Pro X. La première embarque une technologie « Studio Mics » censée améliorer la capture de la voix. La deuxième propose, sur son clavier, un emplacement pour stylet.

Illustrations © Microsoft

