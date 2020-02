Office : Microsoft lance une application « unifiée » sur Android

Word, Excel et PowerPoint en une seule application ? C’est désormais une réalité sur Android.

Microsoft menait des expérimentations dans ce sens depuis le printemps 2019. Il les avait ouvertes à tous en novembre.

L’application Office qui en résulte comporte plusieurs fonctionnalités fondées sur l’utilisation de l’appareil photo des smartphones. Entre autres :

On trouve par ailleurs un menu qui regroupe des « actions » : signer un PDF, scanner un QR code, transférer des fichiers vers des appareils proches…

L’application peut être connectée aux Sticky Notes de Windows 10.

L’interface n’est cependant pas adaptée aux tablettes (utilisation impossible en mode paysage) plus qu’aux Chromebooks.

En l’état, les apps Word, Excel et PowerPoint pour Android restent disponibles.

En novembre dernier, Microsoft avait promis aux utilisateurs de les « laisser choisir [leur] expérience ». On peut notamment penser à ceux qui souhaiteraient exploiter plusieurs outils Office en parallèle… et qui devraient donc exécuter autant d’instances de l’application Office « unifiée », avec les difficultés associées*.

L’application Office fait également l’objet d’une expérimentation sur iOS. Elle en reste à ce stade.

* Ni Android, ni iOS ne gèrent nativement l’exécution de deux instances d’une application. iPadOS le permet.

Illustrations © Microsoft

