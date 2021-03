Okta – Auth0 : une fusion à 6 milliards dans la gestion des identités

Vers une jolie plus-value pour Salesforce ? En juillet dernier, son fonds de capital-investissement avait pris le lead d’un tour de table au bénéfice d’Auth0. L’entreprise américaine en ressortait valorisée à environ 2 milliards de dollars. La voilà qui vient d’annoncer son intention de se vendre à son concurrent Okta… pour trois fois plus cher.

Il s’agirait d’un deal en actions, d’un montant qui avoisinerait 6,5 milliards de dollars. Objectif : le boucler d’ici à fin juillet. Auth0 deviendrait alors une entité indépendante au sein d’Okta, en conservant son équipe de direction.

Après huit ans d’activité, Auth0 revendique un portefeuille de « plus de 9000 » clients. Okta, né quatre ans auparavant, affirme avoir récemment passé les 10 000.

Okta – Auth0 : un modèle de complémentarité ?

Si les volumes sont comparables, la composition de la clientèle l’est moins. Tandis que le business d’Okta reste largement implanté aux États-Unis, Auth0 dégage 40 % de son chiffre d’affaires à l’international. Il a récemment vanté la nette croissance de son activité en EMEA. En mentionnant un partenariat fraîchement noué avec Devoteam et en citant un client français : Libération.

Du côté d’Okta, on est présent essentiellement sur la gestion des identités des employés. Avec, comme principaux interlocuteurs, les DSI. Auth0 s’est davantage développé sur la gestion des identités des clients. Et les développeurs constituent son premier public.

Les deux firmes projettent d’intégrer leurs plates-formes respectives, mais ne fixent pas d’échéance.

Sur le volet financier, on nous donne un indicateur concernant Auth0. Il est prévisionnel : 200 millions de dollars de revenu annuel récurrent sur l’exercice en cours. Okta vient pour sa part de publier ses résultats annuels. Son C. A. a atteint 835 millions de dollars (+43 % sur un an) et le taux de marge brute a progressé (73,9 % ; +110 points de base). Les pertes, en revanche, se sont creusées. Elles sont passées de 186 millions de dollars sur l’exercice 2020 à 204 millions.

Illustration principale © Auth0