Olvid-Oodrive-Tixeo : la bonne alliance pour une « bureautique souveraine » ?

Olvid, Oodrive et Tixeo s’allient pour proposer une « suite collaborative sécurisée et souveraine ». Ils font face à d’autres initiatives.

« Si ce partenariat permet d’accélérer les capacités DR avec Oodrive en plus, ce serait méga-top. […] Plus un hébergement SecNumCloud pour Tixeo à commonaliser [sic] avec Oodrive. » Ainsi Laurent Bendavid, CIO de Dassault Aviation, a-t-il commenté l’annonce de l’alliance entre ces deux éditeurs… et un troisième : Olvid.

Le consortium a monté un projet « TOO 2022 » visant à proposer une alternative française à Teams. Tixeo fournira la brique visio ; Olvid, la messagerie instantanée ; Oodrive, l’édition et le partage de documents.

La présentation officielle de l’initiative aura lieu le 12 octobre aux Assises de la sécurité. Les travaux ont démarré, avec l’objectif de livrer un MVP dans les 6 prochains mois. Horizon envisagé pour la commercialisation : le deuxième semestre 2023.

D’autres initiatives pour une « bureautique de confiance »

Aucun des trois éditeurs impliqués ne fait partie de la coalition qui s’est formée voilà un an en réaction à la stratégie nationale « cloud de confiance », qui laissait la porte ouverte aux GAFAM. Atolia, Jalios, Jamespot, Netframe, Talkspirit, Whaller et Wimi en étaient. Invité de Silicon TV en amont de l’élection présidentielle, leur porte-parole Philippe Pinault (CEO de Talkspirit) était revenu sur les leviers de cette alliance pour « passer des paroles aux actes ». Et proposer « une alternative crédible » au duo Microsoft 365 – Google Workspace.



Cette « alliance à huit » n’a pour le moment pas engendré d’offre. Ses membres ont toutefois pris diverses initiatives, à l’image de Netframe. Celui-ci a répondu, avec Dassault Systèmes, à l’appel à projets de l’État pour accélérer le passage à l’échelle de l’offre française en matière de suites bureautiques cloud.

Netframe apporte le logiciel. Dassault Systèmes, le parrainage industriel… et l’hébergement, à travers 3DS Outscale. Docaposte se positionne quant à lui en tant que partenaire technique. Et Nexedi, « pour la reconnaissance des écosystèmes open source ». Il s’implique en particulier pour une technologie dont il est à l’origine : SlapOS. Ce système d’exploitation orienté vers les infrastructures POSIX distribuées permet notamment de développer du SaaS.

