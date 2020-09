Omnicept : comment HP associe biométrie et réalité virtuelle

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pas encore commercialisé, mais déjà décliné : le casque de réalité virtuelle HP Reverb G2 aura droit à une édition « Omnicept ».

Derrière cette marque se trouve une plate-forme de développement axée sur la personnalisation de l’expérience utilisateur. Son carburant : des données biométriques.

Le moteur IA* sur lequel elle repose permet, à l’heure actuelle, de mesurer la charge cognitive à partir de ces données. Il est censé mettre à profit la batterie de capteurs qu’embarque le Reverb G2 Omnicept Edition. En l’occurrence :

Suivi oculaire et pupillaire (technologie de Tobii)

Analyse des expressions faciales (via une caméra en façade)

Mesure de la fréquence cardiaque et de ses variations

Bien que le casque soit compatible SteamVR, HP communique exclusivement sur des usages professionnels : formation adaptative, mesure de l’engagement, préparation aux situations à risque…

Omnicept : un modèle de partage de revenus

La version de base du SDK Omnicept – dépourvue notamment d’un accès au moteur IA et à l’API de mesure des variations du pouls – est accessible gratuitement. Trois formules payantes sont disponibles, dans une dizaine de pays dont la France :

Academic (pour étudiants et enseignants ; 2 % prélevés sur les bénéfices éventuellement générés)

Developer (taxe de 2 % également)

Enterprise (à négocier au cas par cas)

Pour accéder à la nouvelle version du Reverb G2, il faudra attendre le printemps 2021.

Hormis les capteurs sus-évoqués, on retrouve le hardware de la génération actuelle, annoncée en mai et dont les livraisons débuteront en novembre. On reste donc sur un modèle 6 DoF non autonome, à connecter à un PC doté d’interfaces USB 3.0 et DisplayPort.

Le système de suivi oculaire permettre d’exploiter le « rendu fovéal ». Principe : ajuster l’affichage au vol en floutant les pixels hors du champ de vision, et ainsi améliorer les performances.

* Un moteur entraîné à partir de données « collectées auprès de plus d’un millier d’individus sur quatre continents pendant deux ans et demi », affirme HP.

Illustrations © HP