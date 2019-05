OneDrive : la synchronisation différentielle accessible à tous les fichiers

Lors de la SharePoint Conference 2019 à Las Vegas, Microsoft a annoncé l’arrivée de nouveautés pour SharePoint, son service de vidéo d’entreprise Stream et OneDrive en version Business.

L’un des points les plus importants reposait sur la synchronisation des fichiers avec OneDrive.

Jusqu’alors, seuls les fichiers provenant de la suite Office 2016 peuvent être synchronisés de façon différentielle. Cette technique permet de ne synchroniser que la partie modifiée d’un document et non plus la totalité de celui-ci.

OneDrive permet la synchronisation de tous les fichiers

Désormais, celle-ci sera disponible pour tous les formats de fichiers présents dans OneDrive qu’il s’agisse d’images, de vidéo, de fichiers compressés, etc.

Du côté de Microsoft Stream, les utilisateurs pourront enregistrer, télécharger et partager de façon sécurisée des vidéos provenant des applications Stream pour mobile (iOS et Android).

Securely record video from your mobile device using the #MicrosoftStream app and share it with your team. #SPC19 https://t.co/ahLiv3azDd pic.twitter.com/03Cu7ew1HA — Microsoft Stream (@MicrosoftStream) 21 mai 2019

Microsoft améliore aussi la page de démarrage des portails SharePoint pour la rendre plus accessible et fluide dans sa navigation. Objectif : afficher un contenu pertinent et personnalisé selon les utilisateurs.