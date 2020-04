OneDrive : Microsoft a fini par généraliser la synchronisation différentielle

Il aura fallu des années à Microsoft pour généraliser la synchronisation différentielle sur OneDrive.

Cette fonctionnalité est désormais activée pour l’ensemble des utilisateurs, sur tous les formats de fichiers pris en charge.

Elle consiste à ne pas synchroniser les éléments dans leur entièreté, mais uniquement les parties qui ont changé. Par exemple, un tag qu’on aurait ajouté à une vidéo ou une ligne intégrée dans un tableau.

À la clé, une économie de temps et de bande passante.

La synchronisation différentielle existait depuis des années sur OneDrive, mais elle fut longtemps limitée aux documents Office.

Nombre d’utilisateurs, individuels ou en entreprise, s’en sont plaints. Entre autres, un photographe qui affirma n’avoir trouvé d’autre solution que de fermer le client OneDrive le temps d’éditer ses images sur Lightroom. Ou encore un responsable informatique qui déplora des pertes de données dues à des conflits sur les fichiers fréquemment modifiés.

Peu communicatif sur le sujet, Microsoft en avait dit plus en mai 2019, à l’occasion de la SharePoint Conference. Il avait en l’occurrence réalisé une démonstration et fixé une feuille de route.

La synchronisation différentielle avait finalement été étendue à tous les fichiers en septembre. Mais pas pour OneDrive for Business.

Il a fallu attendre sept mois de plus, peut-être en raison de difficultés de gestion des couches de chiffrement. C’est en tout cas ce que suggère un partenaire technologique de Microsoft.

Illustrations © Microsoft

