Open Data : Bercy publie l’intégralité des données foncières

La France continue d’ouvrir ses données publiques et les mettre à disposition en open data.

Un nouveau set comprenant l’intégralité des données foncières sur les 5 dernières années est téléchargeable sur le site sur le site data.gouv.fr.

« Ces données étaient jusqu’alors uniquement accessibles aux contribuables depuis leur espace authentifié sur impots.gouv.fr, de manière limitée (50 recherches sur 3 mois) et pour une utilisation fiscale. » explique Bercy.

La @dgfip_officiel présente la base de données « Demande de valeur foncière » (DVF) et ses usages :

✅ comparaison

✅ valorisation

✅ mesures d’impact

✅ aide à la décision…#opendata #hackathon pic.twitter.com/hzGUYr5VR2 — Ministère de l’Économie et des Finances (@Economie_Gouv) 24 avril 2019





Concrètement, la base « Demande de valeur foncière » (DVF) donne accès au prix de vente et la date de transaction (d’un bien bâti ou non bâti), au descriptif du bien ( nombre de pièces, surface, numéro du lot, etc) et la géolocalisation.

« La mise en ligne de ces données permettra d’améliorer considérablement la connaissance des prix sur le marché immobilier, au bénéfice des citoyens, des acteurs économiques du secteur comme des collectivités territoriales », a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics.

En partenariat avec Etalab, un hackathon est organisé ce jour dans les locaux de Bercy pour trouver des pistes d’exploitation grand public de ces données.

📣 La @dgfip_officiel et @Etalab organisent une journée spéciale concernant le projet d’ouverture en #OpenData de la base « demande de valeur foncière » DVF, le mercredi 24 avril 2019 à 9h30 à #Bercy 👉 https://t.co/sc5zQPDuHD pic.twitter.com/VaKtBwUfXb — Ministère de l’Économie et des Finances (@Economie_Gouv) 19 avril 2019





Cette mise à disposition du set de données est une application de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Selon le tableau de bord d’Etalab, 36 331 jeux de données sont disponibles en open data et ont donnée lieu à 1928 réutilisations.

Rappelons que Etalab fait partie de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC) depuis 2015.