Open source : 6 projets stars sur GitHub

Le projet MUI est né en 2014, sous l'impulsion d'un Français (Olivier Tassinari) et d'un Britannique (Matt Brookes). Le but : unifier React et Material Design.



MUI Core - sous licence MIT - en est la « brique de base ». Elle inclut quatre bibliothèques :

- Material UI, la principale, qui réunit des composants React UI implémentant le système Material Design de Google

- Joy UI, « bibliothèque sœur » alternative

- MUI Base, qui réunit des composants headless

- MUI system, qui contient des utilitaires CSS



GitHub recense environ 4500 contributeurs sur le projet. Le dépôt principal a environ 82 000 étoiles.