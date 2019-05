Open Source : Apache a bouclé sa migration vers GitHub

C’est fait ! L’Apache Software Foundation (ASF), qui promeut et incube plus de 350 projets et initiatives open source, a finalisé la migration de son propre service Git vers GitHub.

À l’origine, les projets open source chapeautés par Apache avaient deux services de contrôle de version : Apache Subversion et Git, comme l’a rappelé Greg Stein, administrateur d’infrastructure chez ASF, dans un billet de blog.

En 2016, pour répondre à l’évolution de la demande de développeurs, Apache a commencé à intégrer le référentiel et les outils de GitHub à ses propres services.

Progressivement, « l’intégration a été consolidée ». Et, fin 2018, après le rachat de GitHub par Microsoft, Apache a demandé à tous les projets de migrer de son service interne Git vers GitHub. Une migration effective depuis la fin février 2019.

« Ce changement a amené tous leurs outils dans nos projets, tandis que nous maintenons un miroir de sauvegarde sur notre infrastructure », a déclaré Greg Stein.

Et d’ajouter : « Nous continuons d’expérimenter et d’élargir l’ensemble des services que GitHub peut fournir à nos communautés [de développeurs et de contributeurs], en fonction de nos propres besoins et exigences. »