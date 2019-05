Open Source : Canonical tacle (encore) Red Hat

Pour son fondateur et CEO, Mark Shuttleworth, Canonical, la société qui finance la distribution Linux Ubuntu, devance Red Hat en matière d’open infrastructure.

Le dirigeant s’est expliqué dans les colonnes de CBR (Computer Business Review).

L’homme d’affaires a d’abord indiqué que Canonical, qui emploie 600 personnes dans le monde, a une « base de revenus assez diversifiée » et que la société installée à Londres a désormais pour principale priorité « l’infrastructure d’entreprise. »

À ce propos, Mark Shuttleworth a précisé :

« Nous sommes déjà la principale plateforme pour le cloud public [source : The Cloud Market]. » En revanche, « pour la plupart des entreprises, VMware et Red Hat représentent la majeure partie de leurs dépenses en infrastructures privées. »

Ubuntu, l’OS de choix du cloud public

« Les vrais utilisateurs commerciaux [de l’open source] veulent une assurance à long terme que nous sommes les seuls à pouvoir leur fournir », a asséné le dirigeant.

Et d’ajouter : « en clair, si vous êtes une entreprise et que vous voulez être à la fois un producteur et un consommateur de l’open source, vous obtiendrez un meilleur rapport qualité-prix, de manière durable, avec Ubuntu, qu’avec Red Hat. »

« En particulier pour de nouvelles activités », a insisté l’intéressé. Lorsque les organisations passent « au cloud public, à l’apprentissage automatique et à Ubuntu. »

Cette sortie n’est pas la première du genre pour le fondateur de Canonical.

En octobre 2018, par exemple, Mark Shuttleworth revenait dans un billet de blog sur l’annonce du rachat par IBM de Red Hat. Le dirigeant avait certes salué l’apport de Red Hat dans la diffusion mondiale de Linux, tout en soulignant que les clouds publics avaient, jusqu’ici, largement évité Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

« Les charges de travail exécutées sur le cloud public ont largement évité RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Celles des conteneurs plus encore. » Au profit d’Ubuntu et d’autres acteurs.