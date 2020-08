Open Source : Facebook rejoint la Fondation Linux

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Facebook a rejoint la Fondation Linux en tant que membre Platinum.

L’engagement du réseau social au plus haut niveau proposé n’est pas une surprise. Facebook est déjà le principal contributeur de projets open source hébergés par la Fondation Linux, dont Presto, GraphQL, Osquery et ONNX. Facebook est aussi un contributeur actif des développements du noyau Linux, a souligné l’organisation.

De surcroît, Facebook est à l’initiative d’autres projets communautaires et open source. La Fondation Linux cite, entre autres, Magma, Deepfake Detection Challenge, Data for Good et Open Compute Project. L’entreprise est également à l’origine de la création d’écosystèmes de développeurs et profils techniques formés autour de PyTorch (bibliothèque logicielle Python d’apprentissage machine) et React.js (bibliothèque JavaScript).

Facebook au board de la Linux Foundation

« Le parrainage par Facebook de l’innovation ouverte par le biais de la Linux Foundation aidera à soutenir le plus grand investissement technologique partagé de l’histoire avec des coûts de développement estimés à 16 milliards de dollars pour plus de 100 projets open source mondiaux et soutiendra ces communautés de projets par le biais de la gouvernance, des événements et de l’éducation », a expliqué la Fondation Linux dans son billet de blog.

Facebook est représenté par sa responsable open source au conseil d’administration de l’organisation, Kathy Kam. Elle est actuellement en charge des équipes ingénierie, soutien aux développeurs et gestion de programmes open source du réseau social.

Dans un tweet, elle s’est déclarée ravie de cette intégration. La Fondation Linux « a joué et continue de jouer un rôle crucial dans le succès continu non seulement de Linux, mais également dans des écosystèmes open source plus étendus », a-t-elle déclaré.

The Linux Foundation has and continues to play a crucial role in the continued success of not only Linux but also in broader open source ecosystems as well. Excited to be joining the board of the Linux Foundation.#opensource https://t.co/zjFhCGHBOE — kathykam (@kathykam) August 13, 2020

(crédit photo : Pixabay via Pexels)