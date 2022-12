Open Source : la fondation Rocky Linux voit le jour

La Rocky Enterprise Software Foundation est officiellement lancée. Le créateur de Rocky Linux et cofondateur de CentOS est à l’initiave.

La Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) est officiellement lancée.

Qui est la manoeuvre ?

Gregory Kurtzer le créateur de Rocky Linux et cofondateur de CentOS*, une distribution GNU/Linux orientée serveurs dont Red Hat a cessé le développement il y a deux ans en faveur de la variante « CentOS Stream ». Cette dernière alimente dorénavant le projet Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Nouveau projet de Kurtzer, Rocky Linux se présente également comme une distribution Linux pour entreprise, compatible avec RHEL.

La première version de Rocky Linux stable a été lancée le 21 juin 2021.

Son avenir est désormais aux mains de la fondation associée.

Que veut/peut la RESF ?

Le pilotage des développements et du financement de Rocky Linux passe sous le contrôle de la Rocky Enterprise Software Foundation.

Enregistrée dans l’Etat américain du Delaware, la RESF peut réaliser des profits tout en s’assurant que les sources, les artéfacts et les dépendances de Rocky Linux restent libres, open source et reproductibles, comme a relevé ZDNet.com.

La fondation veut développer la communité de contributeurs, individus et organisations, qui permettront au projet de perdurer. La charte et les statuts de la RESF ont d’ailleurs été votés par 30 premiers contributeurs de la Fondation et de Rocky Linux, dont Gregory Kurtzer, lui-même.

Distribution entreprise et communautés large

Il explique à ce propos :

« Les projets open source ne devraient pas être soumis au contrôle des entreprises ou aux agendas commerciaux. Ce qui fait le succès d’un projet open source, ce n’est qu’un seul individu ou même une grande entreprise le soutienne. Ce qui fait son succès, c’est que de nombreuses personnes et plusieurs entreprises le soutiennent et le gèrent collectivement, conformément à leur intérêts communs. »

« C’est notre objectif pour Rocky Linux et la RESF depuis le premier jour. La charte et les règlements de la RESF reflètent notre intention à savoir que ni Rocky Linux, ni [d’autres] projets RESF ne soient contrôlés, achetés ou influencés par une seule entité ou un seul individu. »

Il s’agit donc d’aviter le contrôle unique de Rocky Linux et des projets open soiurce à venir qui seront encadrés par la RESF.

En revanche, les principes directeurs de la RESF encouragent la participation des entreprises et visent à répondre aux besoins des organisations commerciales, des équipes informatiques professionnelles et de la communauté dans son ensemble.

(crédit photo @rocky_linux)