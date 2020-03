Open Source : la liste de GitHub pour suivre l’évolution du COVID-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

GitHub apporte sa contribution aux efforts engagés pour répondre à la crise sanitaire mondiale. La plateforme de partage de code a répertorié des projets open source impliqués dans le suivi, la compréhension et la réponse à la pandémie liée au coronavirus COVID-19.

« Même si bon nombre de ces projets ne sont pas des projets logiciels traditionnels, le même modèle de développement collaboratif est appliqué aux ensembles de données traitées, d’instructions DIY (« do it yourself », « faites le vous-même » en français) et autres », a expliqué Martin Woodward, responsable des relations développeurs chez GitHub.

Cette liste non exhaustive inclut des initiatives parmi les plus souvent mentionnées comme sources de référence sur la pandémie par des épidémiologistques, des statisticiens et des journalistes scientifiques. Elles sont aussi utilisées par des collectivités et des entreprises.

Jeux de données, calcul distribué et suivi en temps réel

Parmi les projets considérés par GitHib comme « les plus percutants » se trouvent :

– La carte interactive et les jeux de données agrégés par le CSSE (Center for Systems Science and Engineering) de l’université américaine Johns Hopkins (JHU), à Baltimore (Maryland).

– La carte et les jeux de données (nCoV2019 dataset) fournis par l’IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) de l’Université de Washington.

– Le projet COVID-19 Tracker pour les États-Unis

– Le projet de calcul distribué Folding@home et ses jeux de données

– Une application mobile que développe l’Organisation mondiale de la santé (OMS/WHO en anglais)

– Nextstrain, projet de suivi et analyse d’agents pathogènes, qui propose un tableau de bord sur épidémiologie génomique du coronavirus Covid-19.

GitHub, de son côté, a indiqué mettre à disposition du projet Folding@home « 60 000 heures de calcul par jour ». Par ailleurs, la société américaine, passée dans le giron de Microsoft en 2018, se dit prête à soutenir d’autres initiatives liées à l’étude du COVID-19.