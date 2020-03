Open Source : Linux 5.6 est lancé avec WireGuard par défaut

Linus Torvalds, créateur du noyau Linux, l’a annoncé dimanche 29 mars.

La version 5.6 est disponible en téléchargement après sept RC (release candidate).

Très attendue, l’intégration par défaut du réseau privé virtuel (VPN) WireGuard a été confirmée par son créateur Jason Donenfeld.

Linux 5.6, base technique de multiples distributions et systèmes (OS) qui équipent terminaux et serveurs, inclut d’autres évolutions, parmi lesquelles :

– la prise en charge de la norme USB4 basée sur la technologie Thunderbolt d’Intel

– la correction du bug informatique – valeur du temps – de l’an 2038 (Linux 5.6 serait ainsi la première version du noyau qui pourrait soutenir un système 32 bits au-delà de 2038)

– la prise en charge étendue d’AMD TEE (Trusted execution environment)

– le support expérimental du système de fichiers F2FS (« flash-friendly file system »)

– le support open source des cartes graphiques de la gamme NVIDIA RTX 2000

– la prise en charge de l’assistant vocal Amazon Echo

Comme l’a souligné Kernelnewbies, Linux 5.6 intègre bien d’autres améliorations.

Pour les développements en cours, Linus Torvalds se veut relativement optimiste. « Je suppose que nous aurons une version 5.7 assez normale ». Toutefois, considérant la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus Covid-19, l’ingénieur reste prudent pour l’avenir.

Il a rappelé à son écosystème de développeurs et contributeurs que la santé est prioritaire.

(crédit photo © Steve-Young – Fotolia.com)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.