Open Source : Linux 5.7 prend en charge l’USB Fast Charge d’Apple

Après sept RC (release candidate), la version 5.7 du noyau Linux est disponible en téléchargement.

Linus Torvalds, créateur du noyau Linux, l’a annoncé dimanche 31 mai sur la Linux Kernel Mailing List (LKML) :

« Nous avons eu une semaine assez calme, sans rien pour crier : ‘retardons encore [la sortie de la version finale] avec une RC’. Touchons du bois – espérons que nous n’avons rien de stupide qui se cache cette fois, comme la régression wifi dernière-minute que nous avons eu à régler avec la 5.6… ».

Quelles sont les améliorations majeures de cette version 5.7 ?

– un nouveau pilote pour système de fichiers exFAT

– l’activation par défaut des puces graphiques Intel Tiger Lake « Gen12 »

– un pilote pour prendre en charge l’USB Fast Charge d’Apple pour terminaux iOS

– le support de Qualcomm Snapdragon 865 et de terminaux utilisant l’architecture ARM

– la prise en charge de la compression Zstd de F2FS (Flash-Friendly File-System)

Linux 5.7 intègre bien d’autres améliorations, comme l’a relevé Kernelnewbies.

(crédit photo © Steve-Young – Fotolia.com)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.