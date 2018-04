Open Source : Netscout rejoint la Fondation Linux « réseau »

Récente initiative de la Fondation Linux dédiée à la mise oeuvre opérationnelle de projets collaboratifs de mise en réseau, le LF Networking Fund (LFN) adopte Netscout.

L’entreprise est basée à Westford (Massachusetts) et implantée sur les cinq continents. Elle fournit des solutions de gestion des performances, de sécurité et d’analyse des réseaux et applications.

En rejoignant l’écosystème LFN, Netscout concrétise sa coopération avec la communauté Open Source mondiale. Et ce pour fournir métadonnées et indicateurs clés de performance (KPI). Ils sont utilisés pour automatiser réseaux et services délivrés par les opérateurs et leurs partenaires aux clients.

ONAP et Smart data

« Adhérer à LF Networking, nous permet d’associer la puissance de notre technologie smart data (Ndlr : technologie brevetée Adaptive Service Intelligence – AIS) à des plateformes d’automatisation réseau comme ONAP (Open Network Automation Platform) », a expliqué Vikram Saksena, CTO des marchés câble chez NetScout, cité dans un communiqué.

Outre ONAP, d’autres projets sont soutenus par LFN, parmi lesquels : FD.io (Fast Fata Project), OpenDaylight, OPNFV (Open Platform for Network Functions Virtualization ), PNDA (Platform for Network Data Analytics) et SNAS (Streaming Network Analytics System).

« Les technologies NFV (network functions virtualization) et SDN (software-defined networking) prennent de l’ampleur », a ajouté le dirigeant technologies de NetScout. « Et les plateformes d’automatisation pilotées par les données intelligentes deviennent essentielles pour créer une infrastructure agile de services pour les opérateurs de réseau ».

C’est la raison pour laquelle des poids lourds du marché soutiennent LFN. En plus de Netscout, la branche Linux Foundation Networking compte notamment parmi ses membres : AT&T, Cisco, Intel, IBM, Juniper Networks, Microsoft, Orange, Qualcomm, Suse et VMware.

Adhérer au LF Networking Fund est donc une étape importante pour Netscout. Qui veut contribuer à l’automatisation des services réseau dans des environnements virtualisés.

(crédit photo © hxdyl – Shutterstock)