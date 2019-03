Open Source : Red Hat Enterprise Linux 8 met l’accent sur les conteneurs

Avec Red Hat Enterprise Linux 8, distribution Linux disponible en version bêta, l’éditeur peaufine une version majeure orientée conteneurs et cloud hybride.

Avec Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8), distribution Linux pour entreprises disponible en version bêta, l’éditeur open source peaufine une version majeure orientée conteneurs. « L’objectif est de permettre aux utilisateurs de trouver, exécuter, construire et partager des conteneurs avec plus de facilité », a déclaré Scott McCarty, manager produit chez Red hat, dans un billet de blog.

C’est la première version majeure de l’OS depuis l’acquisition par IBM de Red Hat.

La multinationale met en exergue les nouveautés suivantes :

– Application Streams : une fonctionalité d’application en flux pour faciliter le déploiement d’espaces utilisateurs sans attendre une mise à niveau majeure de l’OS;

– IPVLAN est supporté pour la mise en réseau de conteneurs;

– Prise en charge des outils Buildah (création de conteneurs), Podman (exécution) et Skopeo(partage/recherche de conteneurs);

– Admnistration système : une interface « simplifiée » de gestion des serveurs RHEL localement et à distance, machines virtuelles incluses;

– Composer : une interface graphique pour aider les utilisateurs de RHEL à créer et déployer des images personnalisées sur le cloud hybride;

– Le gestionnaire de paquets Yum 4;

– Le système de fichiers Stratis;

– La prise en charge de LUKSv2 pour chiffrer les données sur le disque, en complément du chiffrement des disques en réseau (Network-Bound Disk Encryption ou NBDE).

Tester RHEL 8 bêta

Red Hat a, par ailleurs, déclaré fournir un socle du système d’exploitation « plus sécurisée par défaut », adaptée à l’échelle du cloud hybride.

Les protocoles chiffrement OpenSSL 1.1.1 et TLS 1.3 sont notamment pris en charge par RHEL 8 bêta. En complément de mécanismes cryptographiques systèmes.

Red Hat Enterprise Linux 8 bêta est accessible aux développeurs (via le programme dédié) et aux entreprises qui veulent tester RHEL 8 bêta.