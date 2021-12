Open source : Singularity devient Apptainer sur fond de querelles intestines

Ne dites plus Singularity, mais Apptainer. En tout cas si vous voulez parler de la version « originale » de ce projet open source.

Ce changement de nom n’arrive pas seul. Le projet passe, en parallèle, sous l’aile de la Fondation Linux. En toile de fond, une réorganisation officiellement amorcée en mai dernier. Le déclencheur ? Un fork signé Sylabs, l’entité commerciale qui portait Singularity.

Sylabs has forked Singularity in order to grow a community solely focused on it. Our full statement can be found at: https://t.co/gDB0ELWKU2

Due to the commercial entity behind Singularity forking the project,...

Singularity is now separating itself from commercial ties and re-aligning as a multi-organization open source project under the HPCng community.

Join the party on the https://t.co/Hu8eQRQ5F7 Slack!

