Open Source : le top 10 des métiers en tension

Comment évolue le besoin de formation et compétences open source en France ? L’Opiiec (Observatoire paritaire des métiers du numérique, de l’ingénierie, des études, du conseil et de l’évènement) apporte des éléments de réponse dans un récent rapport*.

Avec plus de 80 000 emplois escomptés et une croissance attendue à 7% en moyenne d’ici 2022, soit plus que la dynamique prévisionnelle du marché IT dans son ensemble, la filière open source en France pèserait plus de 7,3 milliards d’euros à moyen terme.

Mais les tensions sur ce segment du marché de l’emploi persistent.

Top 10 des métiers les plus en tension

En outre, la demande de compétences émanant des entreprises est supérieure à l’offre de profils qualifiés, « dans la fonction informatique en général, dans l’open source, en particulier », ont observé les auteurs du rapport. Selon leur analyse, les 10 métiers orientés OSS** les plus en tension dans les entreprises de la branche sont les suivants :

1. Data scientist

2. Expert technique

3. Développeur

4. Responsable des usages du numérique

5. Architecte logiciel

6. Formateur

7. Consultant technique

8. Consultant métier

9. Administrateur

10. Integrateur progiciel

Qu’en est-il de l’offre de formation ?

L’offre de formation est « abondante et protéiforme » en France, mais elle peut manquer de clarté. Surtout, « la vitesse d’adaptation de l’appareil de formation à la bascule vers l’open source, principalement pour la formation initiale, est insuffisante », selon le rapport.

L’offre a besoin d’être « mise à jour et complétée » afin d’éviter une perte d’opportunités pour la filière open source France. Cette dernière, comme d’autres, doit affronter la fluctuation du volume des commandes des clients en période de crise sanitaire (Covid-19).

* Katalyse/Erdyn pour l’OPIIEC « Formation open source » – décembre 2020

** Open source software