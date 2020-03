Open Source : WordPress VIP arrive en France

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quatre ans après son lancement aux États-Unis, WordPress VIP, fournisseur de services gérés pour sites web de grands comptes sous WordPress, s’ouvre au marché français.

L’offre regroupe une plateforme managée haute disponibilité, du support 24/7 et un service de revue de code source (code review) par des experts de la communauté WordPress.

Pour accompagner le déploiement de projets « complexes, exposés, sécurisés et à fort trafic » de grands comptes clients en France, Automattic, maison mère américaine du système de gestion de contenu (CMS) open source WordPress, a recruté Jérôme Relinger. L’homme a été nommé au poste de directeur de développement Europe du Sud de WordPress VIP.

Ingénieur deformation, Jérôme Relinger a plus 25 ans d’expérience des marchés IT à son actif. Il a notamment travaillé pour de grands groupes technologiques (Thales, Capgemini…) et des acteurs de taille moyenne, dont une agence cofondée par ses soins pour accompagner des projets web open source d’entreprises et d’administrations publiques. Il fut aussi en charge du développement commercial pour l’Europe du Sud d’Acquia, de 2013 jusqu’au rachat en 2019 de ce spécialiste du CMS Drupal par le fonds d’investissement Vista Equity Partners…

Dorénavant, l’ingénieur (en photo ci-contre) promeut Worpress VIP en France. « Nous avons confiance dans l’attractivité de l’offre de WordPress VIP pour le marché français », a-t-il déclaré. Le dirigeant met en exergue l’interopérabilité de l’offre, l’indépendance à l’égard de fournisseurs grâce au code source couvert et le soutien d’une large communauté. « Le tout dans le respect de la législation du régulateur européen, et pour un coût étudié. »

Il est donc temps de passer du blogging à l’open source d’entreprise.

WordPress s’adapte au monde des affaires

L’an dernier, Automattic, la maison mère de WordPress.com, a levé 300 millions de dollars en Série D auprès du fonds d’ivestissement Salesforce Ventures pour une évaluation à 3 millions de dollars. Une opération qui lui permet, entre autres, de soutenir la diffusion de WordPress VIP.

Ainsi, l’offre compte déjà parmi ses clients Facebook, Airbnb, Spotify, Capgemini, CNN, USA Today Sports, Hachette Book Group et VentureBeat.

Globalement, WordPress – toutes éditions confondues – revendique une part de marché de 62,8% des CMS du Web (source : W3techs.com, mars 2020), dont 38% du Top 10k (classement de 10 000 sites Internet à fort trafic) (source : Builtwith, janvier 2020).

Pour son cofondateur, Matt Mullenweg, WordPress devient ainsi « l’Android du Web ».