OpenAI : Emmett Shear, ancien patron de Twicth, devient CEO par interim

Après un week-end agité, qui a vu l’éviction de Sam Altman et laissé apparaitre des divergences entre Microsoft et les autres actionnaires, OpenAI a nommé l’ancien directeur général et co-fondateur de Twitch, Emmett Shear, au poste de directeur général.

La nomination de Shear, qu’il a confirmée dans un message sur X (anciennement Twitter) lundi matin GMT, intervient après que le conseil d’administration a initialement nommé Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI, au poste de directrice générale après avoir le limogeage de Sam Altman vendredi 17 novembre.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…

— Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023