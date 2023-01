OpenAI : la fièvre touche aussi les investisseurs

OpenAI, une entreprise à 30 milliards de dollars ? Sa valorisation pourrait tutoyer ce montant en conséquence de l’élargissement de l’actionnariat. Thrive Capital et Founders Fund s’apprêteraient effectivement à faire leur entrée au capital, en rachetant des actions existantes.

À l’issue de son dernier tour de table, réalisé en 2021, OpenAI était valorisé, selon les estimations, dans la fourchette de 15 à 20 Md$. Microsoft est l’un de ses grands soutiens. Il a injecté un milliard de dollars en 2019. Et ne semble pas vouloir s’arrêter là.

OpenAI compte de gros fonds d’investissement parmi ses actionnaires

En toile de fond, un modèle économique potentiellement très lucratif*. À en croire Sam Altman, l’un des fondateurs d’OpenAI aux côtés d’Elon Musk, de Peter Thiel (PayPal) et de Reid Hoffman (LinkedIn), les revenus pourraient « bientôt » atteindre le milliard de dollars par an.

Khosla Ventures, Sequoia Capital et Andreessen Horowitz font partie des « poids lourds » à avoir déjà mis leurs billes dans OpenAI. Qui leur aurait toutefois posé des limites de retour sur investissements, afin de s’assurer de pouvoir remplir sa mission première…

* À sa naissance en 2015, c’était une organisation à but non lucratif. Quatre ans plus tard, elle avait créé une branche à but lucratif, officiellement pour faciliter le financement des ressources -notamment informatiques – nécessaires à son activité.

