OpenAI recrute (massivement) des développeurs

Quand d’autres jeunes pousses et grands groupes IT licencient, OpenAI recrute massivement des profils techniques.

L’entreprise américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) derrière le chatbot ChatGPT et le générateur d’images Dall.E, auraient intensifié ses recrutements.

Les annonces peuvent émaner d’agences tierces, qu’elles se trouvent en Amérique ou en Europe, ou de l’entreprise elle-même, a relevé le site d’information high-tech Semafor, qui cite des sources proches du dossier.

En six mois, ce sont près de 1000 professionnels, des développeurs aux chefs de projet, qui auraient été recrutés à travers le monde par le biais d’agences tierces.

6 candidats sur 10 seraient des travailleurs indépendants et/ou à distance (remote contractors). Ils ont été recrutés essentiellement pour « étiqueter des données » qui alimentent les outils d’intelligence artificielle que promeut OpenAI.

Les 40% restants seraient des développeurs et programmeurs qui créent des données pour alimenter des modèles conçus pour effectuer des tâches d’ingénierie logicielle.

OpenAI alimente ChatGPT

Auparavant, OpenAI, qui dispose déjà d’un modèle (Codex) conçu pour traduire le langage naturel en code, entraînait ses modèles sur du code extrait de GitHub.

Or, GitHub n’est autre que la plateforme de développement et de code partagé acquise pour 7,5 milliards $ en 2018 par Microsoft. La multinationale investit désormais des millions $ dans OpenAI et ses outils, dont ChatGPT.

Agent interactif et conversationnel utilisant le modèle de langage pré-entraîné GPT (generative pre-training transformer), ChatGPT peut exécuter des tâches qualifiées d’analyse qui pourraient incomber à des professionnels, a estimé un professeur de la Wharton School.

D’autres, parmi les acteurs de l’éducation et de la recherche, du département de l’éducation de la ville de New York (NYCDOE) à Sciences-Po Paris, ont décidé d’interdire pour l’instant l’accès de leurs élèves à ChatGPT, « hors d’un usage pédagogique encadré ».

OpenAI, de son côté, a dit avoir rendu ChatGPT « disponible en avant-première à des fins de recherche pour apprendre de l’utilisation dans le monde réel. Ce qui, selon nous, est un élément essentiel du développement et du déploiement de systèmes d’IA performants et sûrs. »