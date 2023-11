OpenAI : Sam Altman proche d’un retour, et il n’est pas seul

OpenAI vient-il de lâcher la meilleure campagne marketing qui soit ? D’aucuns ironisent en ce sens après l’annonce d’un « accord de principe » pour le retour de Sam Altman au poste de CEO.

Did OpenAI just pull off the greatest marketing campaign of all time? — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 22, 2023

Rien d’officiel en l’état, donc, mais pour l’intéressé, le retour au bercail semble acté.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Lire aussi : Microsoft, entre deux eaux avec OpenAI

Le retour est même totalement acquis pour Greg Brockman, ancien président d’OpenAI, d’abord écarté du conseil d’administration puis démissionnaire.

Returning to OpenAI & getting back to coding tonight. — Greg Brockman (@gdb) November 22, 2023

we are so back pic.twitter.com/YcKwkqdNs5 — Greg Brockman (@gdb) November 22, 2023

Du côté d'OpenAI, on a pour le moment officialisé la refonte du conseil d'administration. Adam d'Angelo, cofondateur et patron de Quora, conserve pour le moment son siège. Ce n'est le cas ni de Tasha McCauley (CEO, GeoSim Systems), ni de Helen Toner (Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l'université de Georgetown). Sam Altman était, semble-t-il, particulièrement en froid avec cette dernière depuis qu'elle avait cosigné un article pointant les pratiques d'OpenAI en matière d'éthique des IA.

Bret Taylor, ancien codirigeant de Salesforce, fait son entrée au board, qu'il présidera. Autre nouveau venu : Larry Summers. Cet économiste, fut, entre autres, secrétaire du Trésor des États-Unis, puis directeur du Conseil économique national à la Maison Blanche sous l'ère Obama. Son profil se rapproche de celui de Will Hurd, qui siégea un temps au board, avant d'ne partir pour mener campagne présidentielle.

OpenAI emploie le terme « initial » à propos de ce nouvel état-major. Cela laisse entendre qu'il est transitoire.

Emmett Shear, qui aura été CEO par intérim pendant quelque 72 heures, ne fait plus partie de l'équation. Il serait, effectivement, question de l'élargir à 9 sièges. Dont un pour Microsoft, qui détient environ 49 % d'OpenAI.

I am deeply pleased by this result, after ~72 very intense hours of work. Coming into OpenAI, I wasn’t sure what the right path would be. This was the pathway that maximized safety alongside doing right by all stakeholders involved. I’m glad to have been a part of the solution. https://t.co/AGoDBbwhkq — Emmett Shear (@eshear) November 22, 2023

Illustration © Dmytro - Adobe Stock