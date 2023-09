OpenAI : une valorisation de 80 milliards $ ?

Ce n’est pas la première fois que l’estimation du milliard $ de chiffre d’affaires est évoqué mais le lancement de l’offre ChatGPT Enterprise ce 29 août a probablement accéléré l’échéance même si OpenAI n’a communiqué aucun tarif public pour l’accès à ses offres. On connait en revanche le prix de l’accès payant à ce service (ChatGPT Plus) : 20 $ par mois.

OpenAI génèrerait plus de 80 millions $ de revenus par mois, contre seulement 28 millions $ pour l’ensemble de l’année dernière. Avant cette annonce, la prévision de revenus la plus communément admise pour cette année était de 200 millions $.

le site The Information indiquait qu’ OpenAI était en passe de générer plus d’un milliard $ de revenus au cours des 12 prochains mois. Un chiffre confirmé par les sources du WSJ.`

Initialement lancée sans but lucratif, OpenAI cofondée par Elon Musk et Sam Altman avait changé de cap en 2019. Au nom du financement de ses travaux, elle avait créé une entité « à but lucratif limité » : OpenAI LP