OpenJDK : un nouveau Java made in Microsoft émerge

Un Java made in Microsoft ? Ça n’a rien d’inédit. Mais on en reparle à l’heure où se concrétise une nouvelle tentative. Le groupe américain vient de lancer, en préversion, son propre build d’OpenJDK pour x64.

Publié sous la même licence (GPLv2 avec l’exception Classpath), ce build se fonde sur la dernière LTS d’OpenJDK. En l’occurrence, la version 11, dont la sortie remonte à septembre 2018. Malgré cette stabilité et le peu de changements qu’il a apportés pour le moment, Microsoft a choisi de ne pas passer tout de suite en production. Le temps, explique-t-il, d’avoir des retours essentiellement sur l’expérience d’installation. En la matière, on nous promet notamment une option conteneurs – mais aucune image n’est encore disponible.

Microsoft s’engage à assurer la prise en charge de Java 11 jusqu’en 2024. Il prévoit, en parallèle, un build fondé sur OpenJDK 17, qu’on attend pour septembre 2021. Ses travaux se poursuivent par ailleurs sur le portage de Java vers les plates-formes Arm. Il demeure en phase expérimentale (accès anticipé). La dernière release, publiée cette semaine, repose sur OpenJDK 16+36. Elle cible Windows 10 et Windows Server (édition 2016 et ultérieures). Depuis novembre dernier, il existe aussi une version pour Apple Silicon.

Microsoft dit exploiter, en interne, plus d’un demi-million de VM Java. Dont environ 140 000 fondées sur son OpenJDK maison. Les back-ends de LinkedIn et de Yammer reposent en grande partie sur ces JVM. Tout comme certains services Azure tels que Spring Cloud, Functions et AKS.

D’ici à fin 2021, l’OpenJDK de Microsoft deviendra la distribution par défaut sur les services Azure managés. Pour ceux qui prennent en charge Java 8, le support se poursuivra sur la base de la variante OpenJDK d’Eclipse (Adoptium ; ex-AdoptOpenJDK).

