Microsoft relance « son » Java sur base OpenJDK

Quid du support commercial ? D’un portage Arm32 ? De liens statiques pour les déploiements automatisés ? Depuis quelques jours, les questions se multiplient – sans toujours trouver réponse – sur le dépôt GitHub d’un des projets de Microsoft. En l’occurrence, son propre build d’OpenJDK.

Le groupe américain avait lancé une préversion début avril. La semaine dernière, à l’occasion de la conférence Build, il a annoncé le passage en phase de disponibilité globale.

Au menu, deux versions. L’une basée sur la dernière LTS d’OpenJDK. À savoir la v11, dont la sortie remonte à septembre 2018. L’autre sur la dernière release (16.0.1.9.1). Le tout sous la même licence que le projet d’origine (GPLv2 avec exception Classpath).

Pour l’installation, cinq formats au choix : tarball, pkg, zip, msi… et une image Docker, pour Ubuntu 20.04 et CBL-D (variante « légère » de Debian 10 made in Microsoft). On peut aussi y accéder sur Azure, via le shell ou via le Terminal Windows.

OpenJDK pour Arm : travaux en cours

Au niveau du support, Microsoft s’engage sur 6 ans pour la version LTS. On en a donc jusqu’à septembre 2024 pour l’actuelle. Les mises à jour suivront le rythme de Java SE, dont découle OpenJDK. L’éditeur prévoit par ailleurs, d’ici à la fin de l’année, une build fondée sur OpenJDK 17, attendu pour septembre.

La version Arm64, également fondée sur OpenJDK 16.0.1.9.1, en reste au stade expérimental (accès anticipé). Sa cible : Windows 10 et Windows Server (édition 2016 et ultérieures). Depuis novembre dernier, il existe aussi une version d’OpenJDK pour Apple Silicon.

Microsoft dit exploiter, en interne, plus d’un demi-million de VM Java. Dont environ 140 000 utilisant son OpenJDK. Les back-ends de LinkedIn et de Yammer reposent en grande partie sur ces JVM. Tout comme certains services Azure tels que Spring Cloud, Functions et AKS.

D’ici à fin 2021, l’OpenJDK de Microsoft deviendra la distribution par défaut sur les services Azure managés. Pour ceux qui prennent en charge Java 8, le support se poursuivra sur la base de la variante d’Eclipse (Adoptium ; ex-AdoptOpenJDK).

