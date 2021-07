OpenShift 4.8 : GitOps stabilisé, serverless à l’essai

Sur OpenShift 4.8, le CI/CD avec Tekton et le GitOps avec Argo CD passent en version stable. Les fonctions serverless entrent en phase expérimentale.

Le CI/CD avec Tekton, le GitOps avec Argo CD. Ce « duo DevOps » est désormais officiellement stable sur OpenShift.

La plate-forme de conteneurs est passée en version 4.8. Avec, comme substrat, Kubernetes 1.21… et les nouvelles fonctionnalités qui vont avec. Entre autres :

L’autoscaling vertical des pods (sur la base des données historiques de consommation mémoire et CPU)

La possibilité d’attribuer, à un même cluster, des adresses IPv4 et IPv6 (à condition d’utiliser OVN)

La capacité de segmenter la liste des points de terminaison, en utilisant notamment les espaces de noms

Une API pour limiter le nombre de pods désactivés simultanément

La planification cron

Kubernetes 1.21, c’est aussi des fonctionnalités expérimentales comme :

Un gestionnaire de mémoire (alpha) et un outil de contrôle de la capacité de stockage (bêta) pour faciliter la réservation de ressources avant l’exécution de tâches

La suspension/reprise de tâches (alpha)

Un type de service « LoadBalancer » (alpha), pour pouvoir utiliser tout répartiteur de charge au sein d’un cluster

Autre fonctionnalité en aperçu : les fonctions serverless. OpenShift utilise l’API CNCF Buildpack pour créer les images de conteneurs. On les déploie ensuite en tant que services Knative. Avec des templates pour Go, Node.js et Quarkus.

Illustration principale © Red Hat