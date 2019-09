OpenShift – Cloud Foundry : IBM vise l’union des PaaS

Ces 11 et 12 septembre 2019 se déroule, à La Haye (Pays-Bas), la 3e édition du sommet européen Cloud Foundry, organisé par la fondation éponyme.

IBM, l’un des principaux soutiens de ce PaaS open source, a fait le point sur l’intégration avec OpenShift. Ce à travers son offre Cloud Foundry Enterprise Environment, qui permet de créer à la demande des instances isolées de la plate-forme de développement.

.@mosersd demos the developer experience. « We can bring @cloudfoundry and @openshift together with the technology this community has been building. » pic.twitter.com/Jb6yHzyf3z

— Cloud Foundry (@cloudfoundry) September 12, 2019