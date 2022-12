OpenShift : Red Hat donne une « exclusivité marketplace » à AWS

Chez Red Hat, priorité à AWS ? Des marketplaces cloud majeures, la sienne est en tout cas la première à accueillir l’offre OpenShift Data Science.

Cette dernière prend la forme d’un add-on pour la version managée d’OpenShift native à AWS. Elle est pour le moment en « accès limité ». Sa disponibilité générale doit, officiellement, intervenir « sous quelques semaines ».

Autre offre pour l’heure exclusive à la marketplace AWS : OpenShift Streams pour Apache Kafka, arrivée un peu plus tôt cette année.

L’une et l’autre font, comme l’essentiel des autres solutions Red Hat disponibles sur la marketplace, l’objet d’un SKU spécifique pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). La tarification de base est la même que dans le reste du monde. Pour OpenShift Data Science, elle se fonde sur les heures vCPU consommées. Pour la solution de data streaming, sur un mix du nombre d’heures d’usage, de l’espace de stockage et des I/O.

Parmi les autres offres dernièrement ajoutées sur la marketplace AWS, mais non exclusives, il y a la plate-forme CI/CD Ansible. On la trouve aussi sur Azure et sur Google Cloud.

Disponibilité également chez les « trois grands » pour les trois briques OpenShift Kubernetes Engine, Container Platform et Container Platform Plus. Le serveur JBoss est quant à lui sur les marketplaces AWS et Azure, mais pas GCP.

Illustration principale © Silicon France