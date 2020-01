OpenShift 4.3 : sécurité renforcée sur la voie du cloud hybride

Déployer des clusters avec des équilibreurs de charge isolés du réseau Internet ? OpenShift le permet désormais sur AWS, Azure et GCP.

La dernière version (4.3) de la plate-forme de conteneurs, basée sur Kubernetes 1.16, apporte d’autres avancées dans le domaine du cloud hybride. Notamment la possibilité de mettre en place, sur ces trois mêmes plates-formes, des clusters au sein de VPN et de VPC existants (ainsi que sur leurs sous-réseaux).

Ces nouveautés s’accompagnent d’un renforcement de la sécurité. Avec en particulier :

Parallèlement à OpenShift 4.3, Red Hat rend disponible la v4 de son système de stockage logiciel OpenShift Container Storage.

Il y intègre la technologie de l’entreprise israélienne NooBaa, acquise fin 2018.

Sous le nom Multi-Cloud Object Gateway, la technologie en question apporte une couche d’abstraction destinée à favoriser la portabilité des données entre clouds.

OpenShift Container Storage 4 progresse par ailleurs sur la rapidité de création de volumes persistants.

Red Hat fait la jonction avec Rook pour l’orchestration de ces voumes et avec Quay pour faciliter la recherche de vulnérabilités dans les images de conteneurs.

Photo d’illustration © Red Hat

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.