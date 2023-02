OpenWallet Foundation : Accenture et Visa sont à l’initiative

L’OpenWallet Foundation (OWF) est officiellement lancé par la Fondation Linux Europe (LF Europe).

Accenture, Gen, Futurewei et Visa sont les membres fondateurs.

L’OWF est un projet collectif dont l’ambition est de stimuler l’adoption mondiale de solutions de portefeuille numériques « ouvertes, sécurisées et interopérables ». Par ailleurs, il s’agit pour son Government Advisory Council de fournir expertises et recommandations au marché.

Comme l’a souligné TechCrunch, les nombreux portefeuilles numériques (digital wallets) existants ne fonctionnent pas bien ensemble. Apple Pay et Google Pay, par exemple.

OWF veut faire évouler la donne. Comment ? En proposant à davantage d’entreprises de créer et soutenir l’interopérabilité d’un éventail large de cas d’utilisation de portefeuilles, d’une transaction effectuée en magasin ou en ligne au stockage de biens virtuels.

OpenWallet Foundation : qui sont ses membres ?

Outre ses membres fondateurs, de grandes entreprises soutiennent l’OWF :

– American Express

– Deutsche Telekom / T-Systems

– esatus AG

– Fynbos

– Hopax

– IAMX

– IDnow

– IndyKite

– Intesi Group

– Ping Identity

– SmartMedia Technologies (SMT)

– Spruce

– Swisscom

Par ailleurs, une vingtaine d’organisations et établissements universitaires ont rejoint l’initiative :

– Customer Commons

– Decentralized Identity Foundation (DIF)

– Digital Identification and Authentication Council of Canada (DIACC)

– Digital Dollar Project, Digital Identity New Zealand (DINZ)

– Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS)

– DizmeID Foundation (DIZME)

– Hyperledger Foundation

– Information Technologies ics and Telematics Institute / Centre for Research and Technology Hellas (CERTH/ITI)

– Johannes Kepler University Linz

– ID2020

– IDunion SCE,

– Mifos Initiative

– MIT Connection Science

– Modular Open Source Identity Platform (MOSIP)

– OpenID Foundation

– Open Identity Exchange (OIX)

– Secure Identity Alliance (SIA)

– Universitat Rovira i Virgil

– la Trust Over IP Foundation (ToIP)

Pour David Tread, co-responsable de l’entité Metaverse Continuum chez Accenture :

« Notre capacité à naviguer dans le monde numérique avec plus de confidentialité, de contrôle, de portabilité et d’interopérabilité est essentielle. L’Open Wallet Foundation dit vouloir répondre aux attentes des utilisateurs et accompagner la bascule vers une modèle d’affaires à forte valeur ajoutée.

L’OWF est le deuxième projet porté par la jeune Linux Foundation Europe, après le projet Sylva (infrastructure logicielle cloud).

