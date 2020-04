Opérateurs : des revenus en hausse grâce aux services mobiles

Le revenu associé aux services mobiles des opérateurs et les ventes d’accès fixe à haut et très haut débit ont progressé en fin d’année 2019, selon l’Arcep.

Après deux ans de contraction, le revenu des opérateurs télécoms sur le marché final français a sensiblement augmenté (+0,8% à 9,1 milliards d’euros HT) au 4e trimestre 2019, rapporte l’Arcep dans son observatoire trimestriel des marchés télécoms.

À lui seul, le revenu des services mobiles a progressé de +3,6% à 3,4 Md€ sur le dernier trimestre de 2019 par rapport à la même période l’an dernier, a souligné le régulateur. Les ventes solides de contrats mobiles forfaitaires sur le trimestre et la hausse de la facture mensuelle moyenne (+0,2€ HT) de clients diposant de forfaits, expliquent la tendance.

Par ailleurs, 54,8 millions de cartes SIM (soit plus de 7 cartes SIM sur 10 au total en France) sont désormais actives sur les réseaux 4G. Les clients actifs sur les réseaux 4G sont les plus gros consommateurs de données avec 9,5 Go par mois en moyenne (+30% en un an).

Sur le marché de la téléphonie fixe, l’accès Internet amortit la chute.

La fibre au secours du fixe

Le revenu de la téléphonie fixe continue de baisser pour les opérateurs (à 4,1 Md€), mais de manière moins marquée (-0,7% 4u dernier trimestre de 2019, par rapport à la même période l’an dernier, contre -2,8% en moyenne sur les neux premiers mois de 2019).

La hausse des ventes d’accès à haut et très haut débit (fibre) en fin d’année (+2,3%) a joué un rôle d’amortisseur. Quant à la facture mensuelle moyenne haut/très haut débit des clients, elle s’est stabilisée (+0,1€ en un an), a précisé l’autorité de régulation.

L’Arcep fait également état de la forte progression du nombre de locaux éligibles à la fibre (FttH) (18,3 millions fin décembre 2019, soit +4,8 millions au cours de l’année 2019). Au total, 29,8 millions d’accès internet haut et très haut débit sont répartis sur le territoire, dont 11,4 millions pour le seul très haut débit.

Enfin, les prestations de services d’interconnexion et d’accès pour le compte d’autres opérateurs sont une autre de source de revenu. Elles ont rapporté aux opérateurs 2 milliards d’euros sur le trimestre (+1%).

Cette embellie est notamment liée à la forte croissance du revenu des services de gros du FttH (+62% au T4 2019 par rapport au T4 2018) et des prestations de liaisons intersites vendues aux opérateurs et ciblant la clientèle entreprise (+22%).

(crédit photo de une © Shutterstock)